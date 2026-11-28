La Guardia Civil de Salamanca ha solicitado, a través de sus canales oficiales, la colaboración ciudadana para localizar a Miguel, un hombre de 90 años desaparecido durante el mediodía de este sábado en Ciudad Rodrigo. Según la información difundida por el instituto armado, su rastro se habría perdido alrededor de las 13:00 horas.

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El dispositivo de búsqueda trata de localizar al nonagenario a partir de los datos facilitados sobre su aspecto físico y la ropa que llevaba en el momento de su desaparición. Miguel mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada y viste una chaqueta azul, además de gafas y gorra.

La Guardia Civil ha difundido una fotografía del desaparecido y ha pedido a los vecinos de la localidad mirobrigense que permanezcan atentos ante la posibilidad de que puedan reconocerlo.

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