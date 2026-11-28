Un incendio declarado en una vivienda de la calle Libertad en Béjar ha movilizado a los Bomberos durante el mediodía de este sábado.

Publicidad Publicidad

El fuego se ha originado en un tercer piso del número 18, después de que la Policía alertara a los servicios de emergencia por la presencia de una gran cantidad de humo en el inmueble.

Según las primeras informaciones, no habría nadie en el interior de la vivienda en el momento del incendio. Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fuego.

Publicidad Publicidad

Los Bomberos de Béjar continúan trabajando en el lugar para controlar la situación.