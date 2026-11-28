La alerta por la desaparición de Miguel ha quedado desactivada. El hombre, de 90 años, al que se buscaba desde las 13:00 horas de este sábado en Ciudad Rodrigo, ha sido localizado en buen estado, según ha informado la Guardia Civil de Salamanca a través de sus redes sociales.

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El hallazgo se ha producido en un camino del municipio mirobrigense, después de que el instituto armado difundiera una fotografía del nonagenario y solicitara ayuda para encontrarlo.

La desaparición había motivado un llamamiento urgente a través de las redes sociales de la Guardia Civil.

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