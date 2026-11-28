Un reloj de alta gama valorado en más de 20.000 euros, un collar de 31 perlas, sortijas con brillantes y joyas con zafiros, rubíes y esmeraldas. Son algunas de las piezas que han acabado en una subasta judicial después de quedar embargadas en el marco de un procedimiento contra una joyería de Salamanca. El Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio de venta de 23 lotes que reúnen un total de 25 artículos, entre los que figuran piezas de algunas de las firmas más reconocidas de la relojería y la joyería.

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Detrás de esta ejecución se encuentra una reclamación económica contra una sociedad salmantina. El procedimiento, tramitado por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Salamanca, Plaza número 7, contempla una cantidad principal de 79.705,16 euros. A esta cifra se añaden otros 23.839,58 euros presupuestados para intereses y 24.000 euros para costas.

La ejecución de títulos judiciales procede de un procedimiento iniciado en 2016. Ahora, el proceso ha alcanzado a diferentes bienes muebles propiedad de la sociedad ejecutada, que han quedado incluidos en el catálogo de la subasta pública.

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Entre las piezas que salen a la venta destacan varios relojes de firmas como Frederique Constant, Montblanc y Baume & Mercier. Uno de los artículos con mayor valoración es un Frederique Constant, tasado en 20.195 euros. También figura un Montblanc 1858 de esfera azul, valorado en 4.900 euros, junto a otros modelos de relojería de alta gama.

El inventario reúne igualmente joyas de considerable valor. Sobresale un collar compuesto por 31 perlas con cierre de oro de 18 quilates, cuya valoración alcanza los 11.980 euros, así como una sortija de oro blanco con brillante tasada en 10.500 euros. A estas piezas se suman unos pendientes de oro con zafiros, un juego de pendientes con brillantes y cuarzo rosa y un lote de cinco brillantes valorado en 5.525 euros.

La relación de artículos se completa con cadenas de oro de 18 quilates, sortijas con perlas y aguamarinas, un bolso azul de Montblanc y varios anillos engastados con rubíes, zafiros y esmeraldas.

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