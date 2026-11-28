La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha acompañado este sábado a la Asociación ATRA y Obesidad de Salamanca en una jornada de sensibilización con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

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La plaza del Liceo ha acogido este sábado una mesa informativa organizada por la Asociación ATRA y Obesidad de Salamanca para dar visibilidad a los trastornos de la conducta alimentaria y acercar a los ciudadanos información sobre esta problemática.

La iniciativa ha contado con la presencia de la concejala de Salud Pública, Vega Villar, que se ha acercado hasta el punto informativo para acompañar a los miembros de la asociación en esta jornada, coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra los TCA.