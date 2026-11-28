El PSOE de Salamanca ha cambiado este sábado la actividad política por el deporte.
Varios miembros de la formación socialista han aprovechado la jornada de reflexión para practicar running, tal y como han mostrado a través de una publicación compartida a través de las redes sociales.
Entre ellos se encuentran Fran Díaz, María Sánchez, Erica Polo o David Serrada, quienes han compartido esta actividad deportiva en las horas previas a la jornada electoral.
Cabe recordar que este domingo los ciudadanos volverán a estar llamados a las urnas en una jornada electoral que arrancará a las 9:00 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas, momento en el que cerrarán los colegios electorales.