El PSOE de Salamanca ha cambiado este sábado la actividad política por el deporte.

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Varios miembros de la formación socialista han aprovechado la jornada de reflexión para practicar running, tal y como han mostrado a través de una publicación compartida a través de las redes sociales.

PSOE de Salamanca en la jornada de reflexión Entre ellos se encuentran Fran Díaz, María Sánchez, Erica Polo o David Serrada, quienes han compartido esta actividad deportiva en las horas previas a la jornada electoral.

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