El Salamanca CF UDS se dejó dos puntos de nuevo ante un rival de zona de descenso. Los charros empataron a dos en Valdebebas ante el tercer equipo del Real Madrid, aunque al menos sumaron un punto en la segunda mitad.

Publicidad Publicidad

El once titular de Muniain estuvo formado por Unai Ayala en portería; Ucin, Levrand, Rivas y Juancho en defensa; Eguaras, Alsua y Urki en la medular; y con Caramelo, Luis Bilbao y Kelechi en ataque. Fue Caramelo el que tuvo la primera ocasión del choque en el minuto 21, pero el primero en golpear fue el Real Madrid C con un tanto de Carlos Díez.

El choque se fue 1-0 al descanso a pesar de una gran acción de Luis Bilbao, que estuvo a punto de significar el empate. Y, a los ocho minutos de la reanudación, el Real Madrid C hacía el 2-0.

Publicidad Publicidad

Los cambios de Muniain le sentaron bien al Salamanca CF UDS. Imanol y Vicandi le dieron un aire más ofensivo al equipo y Levrand ponía el 2-1 tras un gran centro de Luis Bilbao. Y Kelechi empataba con ocho minutos por jugarse.