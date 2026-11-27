Después de dos empates ante equipos de la zona baja de la tabla, el Salamanca CF UDS quiere meter una marcha más y volver a la senda del triunfo. El equipo charro visita este sábado, a las 17:30 horas, al Real Madrid C en Valdebebas. El club blanco envió ochenta invitaciones para los aficionados del Salamanca CF UDS, que no estará solo en la Ciudad Real Madrid.

Publicidad Publicidad

“Considero que tenemos todavía muchos aspectos en los que mejorar. Estamos en pleno crecimiento y le damos mucha importancia a eso. Si voy un poco a lo más reciente, soy consciente de que mi equipo genera muchas ocasiones, en ciertos momentos nos ha faltado ser un poco más efectivos, pero no creo que seamos un equipo con poco gol. Debemos incidir en ser más agresivos dentro del área y la ocupación de espacios. Y también cuidar mejor la renta de goles cuando nos ponemos por delante. Hay que ser también más cuidadosos dentro de nuestro área”, explica Muniain.

El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con Asier ni Marc Prat y a ellos se les suman Barriga y Cristeto (este último por acumulación de amonestaciones).

Publicidad Publicidad