El Salamanca CF UDS cuenta con ochenta invitaciones para el partido del sábado en Valdebebas ante el Real Madrid C. El choque tendrá lugar a partir de las 17:30 horas.

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La política del club blanco es no poner a la venta entradas y se limita a dar una serie de invitaciones a los equipos visitantes. El Salamanca CF UDS ha anunciado que habrá 80 invitaciones para el encuentro y que las repartirá con en dos tandas.

Las primeras cincuenta invitaciones irán directamente para los socios que acompañan al equipo en los desplazamientos de esta temporada y las otras treinta invitaciones se repartirán a través de un sorteo general de abonados.