Iker Muniain expresaba en qué puntos debe mejorar su equipo de forma inmediata para volver a la senda del triunfo y también ponía en alerta a todos para no cometer más penaltis. Cristeto y Barriga serán baja para el encuentro ante el Real Madrid C.

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¿Qué tiene que hacer el equipo para volver a la senda del triunfo? “Considero que tenemos todavía muchos aspectos en los que mejorar. Estamos en pleno crecimiento y le damos mucha importancia a eso. Si voy un poco a lo más reciente, soy consciente de que mi equipo genera muchas ocasiones, en ciertos momentos nos ha faltado ser un poco más efectivos, pero no creo que seamos un equipo con poco gol. Debemos incidir en ser más agresivos dentro del área y la ocupación de espacios. Y también cuidar mejor la renta de goles cuando nos ponemos por delante. Hay que ser también más cuidadosos dentro de nuestro área”.

Correcciones para evitar penaltis. “Hay que diferenciar en qué zonas uno tiene que tener más precaución. Hemos cometido ciertos penaltis como zancadilla o meter el pie, que si te equivocas en esa zona del campo te penalizas. EN el área hay que aguantar y no ser tan impulsivo. También nos han pitado algunos penaltis por mano, pues bueno, corregir esa postura corporal o cómo ir a esas zonas con los brazos. Es difícil, porque las jugadas son rápidas o te pilla un remate a un metro. Somos el equipo al que más penaltis nos han pitado y eso nos indica que tenemos que ser cuidadosos con el tema”.

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Puntos fuertes del Real Madrid C. “Es un rival como son los filiales, chicos con mucha calidad, movilidad, muy dinámicos y jugadores que hacen cosas a través de la asociación. Y la cantera del Real Madrid, con grandísimas promesas, suelen ser peligrosos y te exigen y generan. Miras la clasificación y están en la parte baja porque es un equipo que no ha hecho muchos goles hasta ahora, pero ha recibido muchos goles. Los filiales, conforme pasan las jornadas, cada vez están mejor”.

80 invitaciones para Valdebebas. “Yo pienso que cada club gestiona las entradas como puede o como quiere. En este caso, hay que adaptarse a la gestión de ellos, que lógicamente juega como local. Quizá no son un número abundante, pero ese aliento lo notaremos y agradecemos a nuestra gente que se desplace con nosotros”.

Bajas. “Tenemos a los lesionados como Asier o Marc Prat, se queda fuera Barriga por una lesión en un entrenamiento y está pendiente de la resonancia. Es una lesión muscular. Y Cristeto por las cinco amarillas”.