El grupo V de la Segunda RFEF se puso al día con el encuentro entre el Talavera y el Conquense en El Prado. Un tanto de Nané, en el minuto 89, dio los tres puntos al Talavera y coloca al equipo cerámico en sexta posición con veintiún puntos.

Publicidad Publicidad

La tabla se comprime al máximo por lo alto. Del líder Numancia al sexto y fuera del descenso Talavera solo hay dos puntos de diferencia.

Con 23 puntos, tanto el Numancia como la UD San Sebastián de los Reyes están en lo alto de la tabla; mientras que UB Conquense, Atlético de Madrid C, el Salamanca CF UDS y el Talavera tienen 21.

Publicidad Publicidad