El día de las elecciones hay quien llega al colegio con el voto preparado, quien consulta las papeletas hasta el último momento y quien se acerca a la mesa después de esperar pacientemente su turno. Pero en Salamanca también ha habido jornadas en las que las urnas han terminado por los suelos, los suplentes han llegado ebrios y las discusiones por un voto han acabado en denuncia. La normalidad electoral ha tenido, en ocasiones, algunos obstáculos bastante más difíciles de resolver que un simple retraso en la apertura de los colegios.

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Urnas hechas añicos y suplentes bajo los efectos del alcohol Unos de los episodios más sonados se produjo en Berrocal de Salvatierra, en las pasadas elecciones generales, el 23 de julio de 2023 .

Una mujer, sin motivo ni motivación aparente, cogió una urna y la lanzó contra el suelo hasta hacerla añicos. Efectivos de la Guardia Civil tuvieron que intervenir y proceder a su detención mientras, paralelamente, la votación quedaba interrumpida durante 15 minutos.

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Evidentemente, hubo que sustituir la urna, recuperar las papeletas depositadas y prolongar el horario para compensar el tiempo perdido.

No muy lejos de allí, aunque en otro escenario de la misma jornada, el problema radicó en quien debía ocupar la mesa. En Santa Marta de Tormes, la presidenta titular se encontraba indispuesta por una gastroenteritis y pidió ser relevada. La solución parecía sencilla hasta que aparecieron los dos suplentes: ambos presentaban síntomas más que evidentes de embriaguez. La mujer tuvo que continuar desempeñando sus funciones, pese a encontrarse enferma.

El alcohol ya había dejado otra incidencia en los colegios salmantinos. En mayo de 2019, durante las elecciones municipales y autonómicas, un vocal se presentó ebrio en el colegio electoral de la Iglesia Nueva, en Pizarrales. Su estado obligó a apartarlo y recurrir al suplente para completar la mesa.

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Agresiones e insultos Hay ocasiones, sin embargo, en las que el problema no está en quién se sienta en la mesa.