El Ministerio del Interior ha reforzado las medidas de accesibilidad de cara a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, con el objetivo de facilitar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.

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Entre las principales novedades destaca el envío a domicilio, por primera vez, de los kits de voto accesible en braille para las personas con discapacidad visual que lo hayan solicitado. Hasta ahora, estos electores tenían que recoger la documentación directamente en su mesa electoral el día de la votación.

La medida ha tenido una importante acogida, con un total de 3.552 solicitudes, lo que supone un incremento del 167% respecto a las elecciones generales de 2023. De ellas, 3.388 han pedido recibir el material en casa y las 164 restantes recogerlo en el colegio electoral.

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Además, Interior ha trabajado junto a Plena Inclusión para mejorar la accesibilidad cognitiva de los colegios electorales mediante carteles con pictogramas, instrucciones en lectura fácil y señalización que permita comprender mejor los distintos pasos del proceso de votación. Estas medidas ya alcanzan a 155 municipios y a un censo estimado de 18 millones de electores.

También se han actualizado los manuales destinados a los miembros de las mesas electorales para hacerlos más fáciles de comprender y se han preparado nuevos carteles para orientar a los votantes dentro de las cabinas.

Por otro lado, las personas con discapacidad auditiva que hayan sido designadas miembros de una mesa electoral pueden disponer de servicios gratuitos de interpretación en lengua de signos y de bucles magnéticos. También se contemplan medidas de apoyo para personas con discapacidad intelectual y visual.