Este domingo, 29 de noviembre, las Elecciones Generales vuelven a decidir el futuro del país. En las mismas se presentan un total de 55 partidos políticos, con 534 listas al Congreso de los Diputados y otras 361 al Senado. Además, Salamanca se reparte un total de cuatro diputados a la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, y otros cuatro senadores a la Cámara Alta, el Senado.

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Históricamente, desde 1977 y hasta 2011, en las once elecciones se repartieron PP y PSOE los diputados al Congreso, hasta 2015 cuando consiguió uno Ciudadanos. Otro más lograba en 2019, que perdió finalmente al repetirse los comicios en favor de VOX, que lo volvió a perder en 2023 para situarse Salamanca con tres diputados al Congreso de los Diputados por el PP y uno solo al PSOE.

Con respecto al Senado, se ha mantenido de manera inalterada desde 1989, con tres senadores obtenidos por parte del Partido Popular y uno del Partido Socialista Obrero Español. Eso sí, en las dos primeras (1977 y 1979) fue Unión de Centro Democrático el partido que obtuvo tres y uno el PSOE, para que en las dos siguientes (1982 y 1986) fuera el PSOE el que consiguiera tres por tan solo uno del PP.

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En total, serán 302.615 electores para los comicios de este año, de los que 34.465 residen en el extranjero, principalmente en Argentina y Francia. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística ha determinado que, de ese amplio número, 7.051 son nuevos electores. Asimismo, el voto por correo, que finalizó el pasado jueves, 26 de noviembre, ha sido solicitado por 9.694 personas, admitiéndose finalmente 9.273 votos por correo.

La Ley de NIetos también ha afectado de manera directa a la provincia de Salamanca pero en menor medida que otras. En total, han sido 77 salmantinos los afectados por esta circunstancia, incluidas dentro del censo de residentes en España.

La provincia de Salamanca ha compuesto un total de 633 mesas electorales que estarán distribuidas en 459 locales. Además, 62 se situarán en la capital del Tormes mientras que 397 se repartirán por los municipios charros. En todo el conjunto, habrá 362 municipios salmantinos en los que se podrá votar.