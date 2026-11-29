Los trabajos para acondicionar un solar de la calle Correhuela, donde se levantará un nuevo edificio, obligarán a cortar el tráfico en esa vía el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas.

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El corte afectará al tramo de la calle Correhuela entre la calle Gómez Moreno y Pozo Amarillo, en pleno entorno del centro urbano. Los vehículos que suban por Correhuela tendrán que girar a la derecha por Gómez Moreno y seguir por la calle Caleros hasta Pozo Amarillo, donde podrán continuar hacia la plaza del Mercado.

El desvío estará señalizado para facilitar la circulación y evitar confusiones entre los conductores aunque desde el Ayuntamiento se apela a la planificación de los desplazamientos para minimizar retenciones en el citado punto.