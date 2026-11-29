La jornada electoral de este domingo, 29N, ha comenzado con casi absoluta normalidad en la provincia de Salamanca, donde a las 09:00 horas en punto ya se habían constituido el 98,57 por ciento de las mesas electorales.

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Según los datos oficiales facilitados a través de la página web del Ministerio del Interior, las votaciones se han iniciado con todos sus miembros en 624 mesas sobre un total de 633 habilitadas en el territorio salmantino.

A las 9:30 horas, media hora después de la apertura de los colegios, ya estaban constituidas el 99,84% de las mesas.

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El municipio que más ha tardado en constituir mesa de toda la provincia ha sido Carrascal del Obispo, de 185 habitantes, el cual a las 09:40 todavía no lo había hecho.

Sin embargo, a las 9:50 Salamanca alcanzaba el 100% de las mesas constituidas.

Estas cifras posicionan a Salamanca ligeramente por encima de la media autonómica en el arranque de los comicios. En el conjunto de Castilla y León, la apertura de los colegios electorales ha alcanzado el 98,46 por ciento a primera hora de la mañana, lo que supone que ya están operativas 4.416 mesas de las 4.485 previstas en toda la Comunidad. En total, 2.106.438 electores castellanoleoneses están llamados a las urnas durante la jornada de este domingo para participar en estas elecciones generales.

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