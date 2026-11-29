La conducción bajo los efectos del alcohol ha vuelto a protagonizar buena parte de las intervenciones policiales durante la madrugada en Salamanca. Entre ellas, una salida de vía en la plaza del Concilio de Trento, donde el conductor implicado ha dado positivo en alcoholemia y ha acabado con diligencias penales. El accidente no ha dejado heridos, pero se ha sumado a una sucesión de incidencias que también ha incluido conducción temeraria, circulación sin permiso y positivos tanto en alcohol como en drogas.

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El accidente se ha producido a las 06:15 horas sin embargo, las intervenciones habían comenzado mucho antes, en el paseo de Canalejas.

A las 23:40 horas, durante un control preventivo a la altura del número 60, los agentes han detectado a un conductor que ha dado positivo en alcoholemia y que, además, circulaba sin permiso de conducir tras haber agotado todos los puntos. La actuación ha terminado con una denuncia y la instrucción de diligencias penales. Apenas seis minutos después, otro conductor ha dado positivo y ha sido denunciado por vía administrativa al ser interceptado en el mismo control.

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A las 1:38 horas, la actuación policial se ha trasladado a la calle San Pedro, donde el conductor de un patinete ha sido denunciado por conducción temeraria y por dar, también, positivo en alcohol.