La jornada electoral de este 29 de noviembre deja una pregunta habitual entre los votantes: ¿qué sucede cuando se deposita un sobre vacío o se comete algún error al preparar la papeleta? Aunque el voto en blanco y el nulo pueden confundirse, sus efectos en el recuento son diferentes.
El voto en blanco se contabiliza como válido y se emite introduciendo en la urna un sobre oficial sin papeleta. En las elecciones al Senado también se considera blanco aquel en el que no se ha marcado ningún candidato. Aunque no se adjudica a ningún partido, sí se suma al total de votos válidos y puede influir en el cálculo de los umbrales electorales.
El voto nulo, en cambio, no se incorpora al cómputo de votos válidos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que se produce, entre otros supuestos, cuando se utilizan papeletas no oficiales, se introducen candidaturas diferentes en un mismo sobre o se altera el contenido de la papeleta mediante tachaduras, añadidos o inscripciones.
También se considera nulo depositar una papeleta sin sobre o marcar más candidatos de los permitidos en las elecciones al Senado. Si se incluyen varias papeletas de una misma candidatura, el sufragio se contabiliza como un único voto válido.
Qué hay que comprobar antes de votar
Para evitar que un error invalide el sufragio, los electores deben utilizar exclusivamente los sobres y las papeletas oficiales, no introducir candidaturas diferentes en un mismo sobre y evitar cualquier modificación o anotación. En el Senado, además, es necesario respetar el número máximo de candidatos que se pueden seleccionar es decir, tres.
La abstención es una situación distinta: se produce cuando el ciudadano no acude a votar y, por tanto, no deposita ningún sufragio.
La diferencia es sencilla: el voto en blanco cuenta como válido, el nulo queda excluido del cómputo de votos válidos y la abstención supone no participar en las elecciones.