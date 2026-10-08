La senadora por Salamanca del Partido Popular, Esther del Brío, ha decidido poner final a su carrera política vinculada a la Cámara Alta.

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Después de diez años representando al PP de Salamanca en el Senado, Del Brío volverá a su puesto en la Universidad de Salamanca como catedrática de Finanzas.

Se trata de una decisión que ya había sido tomada por la senadora tiempo atrás y que ahora se hace efectiva tras el anuncio de la disolución de las Cortes Generales y el consiguiente adelanto electoral.

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Esther del Brío ha ocupado diferentes portavocías, como la de economía y función pública, durante un total de cinco legislaturas, pero ahora, según ha expresado en un comunicado de prensa, ha decidido continuar formando a los jóvenes universitario.

En el mismo comunicado ha querido expresar su deseo de que su legado político haya sido relevante para la ciudad y la provincia de Salamanca, pero también para el resto del territorio nacional, puesto que ha sido ponente de numerosas leyes de economía y empresa, como por ejemplo la reducción del IVA para peluquerías o la Ley del cine.

A lo largo de sus diez años como senadora ha acumulado logros como su elección como representante de Europa y EEUU en la Red Parlamentaria de apoyo al FMI y el Banco Mundial y su contribución a la creación de un índice bursátil femenino en la Bolsa de Madrid, fomentando así la presencia de mujeres en la gran empresa española.

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Además, ha sido la primera senadora en ganar el Premio de Relato de la Asociación de Prensa Parlamentaria y ha luchado por acercar al Senado y ligarlo también a personajes ilustres de la historia de Salamanca como Teresa de Jesús, Carmen Martín Gaite o Francisco de Vitoria.