El Hospital de Salamanca coordina con Madrid una compleja asistencia vital a un bebé de cuatro meses

El Hospital Universitario de Salamanca ha tenido un papel determinante en una compleja intervención pediátrica de extrema urgencia coordinada por el Hospital Universitario 12 de Octubre, que en solo 24 horas logró atender con éxito a tres bebés en riesgo vital, según ha recogido Ical.

Tal y como ha explicado Ical el caso más destacado relacionado con Castilla y León se produjo cuando el centro salmantino solicitó la activación de un dispositivo de soporte vital avanzado conocido como ECMO, una técnica que actúa como corazón y pulmón artificial en pacientes pediátricos con fallo cardiorrespiratorio grave.

Ante la gravedad del caso, el equipo especializado del 12 de Octubre, junto con profesionales del sistema de emergencias SUMMA 112, se desplazó hasta Salamanca para implantar el sistema ECMO al bebé, de cuatro meses, en situación crítica.

Según Ical tras la intervención en el propio hospital salmantino, el menor fue estabilizado y trasladado al centro de referencia en Madrid, donde ha permanecido ingresado en UCI pediátrica y evoluciona favorablemente.

Este proceso, del que el Hospital 12 de Octubre es pionero, se activa cuando un niño presenta una patología cardiológica y/o respiratoria muy grave en la que han fracasado todas las terapias disponibles, incluida la intubación y la ventilación mecánica, y en la que las funciones cardíacas y/o respiratorias no funcionan de manera adecuada, según Ical.

En estos casos, puede implantarse una asistencia cardiorrespiratoria mecánica (ECMO), que actúa como una especie de corazón y pulmón artificial. Este procedimiento requiere la participación de un equipo multidisciplinar, en el que intervienen los cirujanos cardiacos infantiles, responsables de la colocación de cánulas en grandes vasos sanguíneos, generalmente la arteria carótida y la vena yugular, o en las arterias y venas femorales.

Según detalla Ical, el ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) es un procedimiento de alta complejidad que solo se utiliza cuando han fallado todas las terapias convencionales, lo que pone de relieve la gravedad del caso y la importancia de la rápida coordinación entre los centros sanitarios implicados, como ha ocurrido en Salamanca.

El bebé, de cuatro meses, tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, continúa ingresado en el 12 de octubre en hospitalización convencional y evoluciona favorablemente.