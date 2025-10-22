El IBFG de Salamanca se convierte en pionero en Europa con un instrumento de biofísica único en el mundo

El Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, centro mixto CSIC-Universidad de Salamanca) está implementando un avanzado sistema de pinzas ópticas diseñado por el prestigioso biofísico Carlos Bustamante, catedrático de la Universidad de California en Berkeley. Este instrumento, calificado como único en el mundo, posicionará al IBFG como el primer centro en Europa en disponer de esta tecnología, capaz de estudiar los motores moleculares de la vida con una precisión sin precedentes.

La nueva herramienta permitirá a los investigadores observar y medir en tiempo real las fuerzas que actúan dentro de las células, abriendo nuevas vías para comprender los procesos biológicos fundamentales y cómo se alteran en diversas enfermedades.

Inversión en talento y colaboración internacional

La incorporación del equipo se enmarca en el proyecto Implementation and Development of Next-Frontier Fleezers SM Instrument in Castilla y León, que se desarrolla gracias a una financiación de 300.000 euros de la Junta de Castilla y León, a través del programa Andrés Laguna de atracción de talento.

La dirección científica del proyecto corre a cargo de Olga Calvo, directora del IBFG, y su financiación cubre el periodo entre mayo de 2025 y noviembre de 2026. Además de poner en marcha el sistema, el proyecto busca la formación de personal investigador y el establecimiento de nuevas colaboraciones internacionales.

Curso especializado con Carlos Bustamante

Como parte de esta colaboración, el profesor Bustamante ha visitado Salamanca para impartir un curso especializado sobre los fundamentos y aplicaciones del sistema de pinzas ópticas. La formación, celebrada del 20 al 22 de octubre, concluyó hoy con un seminario abierto a la comunidad científica y un acto de clausura al que asistieron Blanca Ares (Directora General de Universidades e Investigación de la Junta de CyL), José Miguel Mateos Roco (Vicerrector de Investigación de la USAL) y Olga Calvo García (Directora del IBFG).

Bustamante destacó que la tecnología de pinzas ópticas —que utiliza haces de luz láser para manipular moléculas diminutas como ADN y proteínas— “acelera la comprensión de los procesos vitales y su relación con diversas patologías”, lo que tiene importantes implicaciones biomédicas para el desarrollo de nuevas terapias.

El IBFG subraya que esta tecnología no solo tendrá un notable impacto en la calidad de su investigación, sino que permitirá abrir nuevas líneas, atraer talento científico y extender su metodología a otros centros de investigación europeos.