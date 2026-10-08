La IV Gala del Comercio premia a ocho establecimientos “que aportan prestigio a la ciudad y hacen comunidad”

La IV edición de la Gala del Comercio Salmantino ha homenajeado en la noche de este jueves a ocho establecimientos de Salamanca. Un acto enmarcado en la IV Semana del comercio en el que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha recordado que la gala surgió “para devolver un poco del cariño con el que los comerciantes atienden a los salmantinos cada día al otro lado del mostrador".

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En su intervención, el regidor ha puesto en valor la relación entre comerciante y cliente: "Eso no aparece en el tique, pero tiene un valor incalculable". Ha defendido que, ya se llame pequeño o local, es un comercio que aporta a la ciudad "en prestigio, en actividad económica, en empleo, en imagen, en fisonomía de nuestras calles", y ha resumido que "es un comercio que hace comunidad".

García Carbayo ha recordado que el Ayuntamiento quiere estar al lado del sector y ha citado iniciativas como Comercios con Alma, vinculada al V Centenario de la Escuela de Salamanca, Mercados con Alma y la Semana del Comercio, que estos días ha recorrido los barrios. El alcalde ha señalado que el desarrollo tecnológico y logístico "complementa sectores tradicionales como el del comercio, que hay que mimar y cuidar con más esmero si cabe”.

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La gala ha reconocido a ocho establecimientos: El premio a la trayectoria empresarial ha sido para Cárnicas Mulas, cuya historia comenzó en 1810 y alcanza ya siete generaciones, ahora con Alberto Mulas al frente. El alcalde ha destacado su vínculo con el campo salmantino y la ternera de la Valmuza. El reconocimiento al relevo generacional ha recaído en Galerías Janti, el proyecto que Jantipe puso en marcha en 1975 y que continúa hoy en manos de su hijo.

El Quiosco Dori, en la plaza Mayor, ha sido distinguido como comercio emblemático. García Carbayo ha recordado que Dori empezó a trabajar con trece años junto a su padre y que "forma parte de la vida cotidiana" del monumento más emblemático de la ciudad. San Máximo Telecom ha recibido el premio al comercio joven: en apenas seis años ha pasado de una tienda a tener presencia en Salamanca, Ávila y Zamora, y el alcalde ha subrayado que su responsable, Germán San Máximo, destaca siempre a su equipo humano como principal aval. El galardón al comercio innovador ha sido para Topics —que ha recogido Silvia Rivas— por su capacidad para interpretar las nuevas tendencias en moda.

En la categoría Mercados de Salamanca han sido distinguidos Aves-Huevos y Caza Chaves, del Mercado de San Bernardo, un clásico de ese espacio cuyos dos hijos han abierto sus propias carnicerías en la ciudad, y Salamanca Ibérica, del Mercado de San Juan, que une la experiencia en el ibérico con nuevas formas de compartirlo.

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El último galardón, Comercio SALdeCompras, ha sido el elegido directamente por los ciudadanos, que han votado a través de la aplicación. El más respaldado ha sido la librería Letras Corsarias.

La gala ha contado con la actuación en directo de Glee Club y con un vídeo homenaje a los premiados. El alcalde ha cerrado su intervención con un mensaje a los comerciantes: "Mañana volveremos a encontrarnos en vuestras tiendas. Porque el mejor reconocimiento es también ese gesto diario de entrar, comprar y volver”.