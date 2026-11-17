La Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de más de un millón de euros para el desarrollo de 10 proyectos de orientación, formación e inserción laboral en Salamanca.

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La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del ECYL y en el marco del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI), ha aprobado la concesión de subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea con cargo a las ayudas del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), destinadas a financiar, durante el ejercicio 2026-2027, proyectos de itinerario que incluyen acciones para la orientación profesional, acciones de formación para el empleo y acciones para la inserción laboral, así como, un compromiso de inserción laboral, dirigidos a trabajadores desempleados.

Se han seleccionado 40 de las solicitudes presentadas, de los que 31 son entidades con ánimo de lucro y 9 entidades sin ánimo de lucro que, a su vez, incluyen 80 proyectos. Y a nivel de Castilla y León se prevé la participación de al menos 2.000 personas desempleadas.

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En el caso de Salamanca serán 10 proyectos los subvencionados por un importe de 1.067.442 euros.

Los proyectos de itinerario integrado se podrán desarrollar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de concesión y hasta el 30 de junio de 2027.

Las acciones objeto de este programa están dirigidas a personas trabajadoras desempleadas inscritas como demandantes de empleo, o de servicios previos al empleo, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, personas jóvenes inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, personas trabajadoras agrarias o fijas discontinuas en los períodos de no ocupación, personas trabajadoras afectadas por un ERTE y personas trabajadoras afectadas por la activación de un Mecanismo RED, que reúnan los requisitos de titulación y/o experiencia profesional exigidos por la normativa reguladora de la especialidad formativa incluida en el itinerario de que se trate y en la que sean participantes.

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