Marzo termina con el IPC más alto de los últimos dos años

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la agencia Europa Press.

Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%. El organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.

En concreto, el grupo de transporte disparó su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior, mientras que el grupo de vivienda situó su variación anual en el 3,7%, casi dos puntos por encima de la del mes pasado, por el comportamiento de los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025, y de los combustibles líquidos, que subieron y el año anterior bajaron.

Asimismo, el grupo de vestido y calzado presentó una tasa anual del 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterio, debido a que los precios aumentaron más que en marzo de 2025 por el inicio de la temporada de primavera-verano.

El IPC facilitado este martes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.