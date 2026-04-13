Música y deporte para celebrar el Día de la Comunidad en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha preparado una extensa programación en toda la región por la celebración del próximo Día de la Comunidad el próximo 23 de abril. Una serie de eventos para toda la familia donde se aúnan música y deporte.

Un día antes comenzará todo, con la entrega de los Premios Castilla y León a las 12:00 horas, con la presencia de diferentes representantes políticos, sociales y económicos, una cita que se dará en el Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid.

El gran conjunto cultural se dará con los conciertos, donde en cada una de las provincias de Castilla y León habrá un concierto, además de diferentes ciudades. En Salamanca será Beret a partir de las 22:00 horas, mientras que el telonero, a las 21:00 horas, será Orca, un grupo salmantino. Esto se hará el 22 de abril.

Otro de los platos fuertes será la carrera popular en favor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual el propio 23 de abril. Comenzará desde la plaza de la Concordia a las 11:00 horas y tendrá un recorrido de 4,4 kilómetros en el caso de la carrera y de 2,2 en la marcha.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el martes, 21 de abril, a las 19:00 horas, sin límite de inscripción y en las páginas habilitadas para ello a través de la Delegación de Atletismo de Salamanca o en Runvasport. Lo recaudado irá destinado a Asprodes, Insolamis, Fundaneed, Acopedis, Aspar la Besana y Aspace.