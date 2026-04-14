Nueva campaña de control de velocidad de Tráfico hasta el domingo

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde el día 13 y hasta el próximo domingo, 19 de abril, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial, según ha informado el organismo.

Durante estos siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales que se sumen a la iniciativa, intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.

La campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de década.

La velocidad inadecuada se mantiene entre los tres factores concurrentes más habitual en los siniestros de tráfico y está presente en más del 25% de los casos con víctimas mortales. En 2024, último año con cifras consolidadas se registraron en Castilla y León 31 siniestros mortales en los que el exceso de velocidad incidió de manera determinante. Esta cifra supone un incremento del 6,9% con respecto a los 29 registrados en 2023.