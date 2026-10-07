Un nuevo panel didáctico muestra las aves presentes en el parque de los Jesuitas

Desde la mañana de este miércoles, un nuevo panel dispuesto en el parque de los Jesuitas de Salamanca informa de las aves que se encuentran en este recinto. Así lo ha presentado la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca.

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Así, ubicado en la entrada por el paseo de San Antonio, el elemento se integra en el parque junto a otro cartel informativo con las especies micológicas de "este pulmón verde de la ciudad con más de 100 especies diferentes de plantas y al menos 30 de setas", tal y como informan desde el consistorio.

De esta forma, el Ayuntamiento de Salamanca se suma a la celebración del Día de las Aves en España que tuvo lugar el pasado fin de semana y a los actos del Día Mundial de las Aves el próximo 10 de octubre. Con unas medidas de 150x70 centímetros, incluye los dibujos de 40 especies de aves realizados por Juan José Bautista, "un administrativo de profesión y naturista de pasión desde su infancia".

Así, el Ayuntamiento informa de que se trata de dibujos realizados desde la observación, pues según explica el autor, los "parques son islas de naturaleza menos alterada dentro de las ciudades": "Imitan a escala doméstica los ecosistemas boscosos, arbustivos, ribereños o pratenses".

Este cartel también fomenta la realización de actividades educativas relacionadas con el medio

ambiente, cada vez más demandadas por los centros escolares. Así, este miércoles tuvo lugar la primera actividad pedagógica relacionadas con este panel a través del taller interactivo ‘Mirando al cielo, descubre las aves del parque’, que fue impartida por el Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani a alumnos de cuarto de Primaria del Colegio Caja de Ahorros.

"Las aves son parte esencial de los parques porque controlan insectos y expanden plantas, e incluso mejoran la salud mental de las personas que frecuentan estos jardines.". A raíz de esta información es importante detallar que este panel facilita la identificación de las aves que permanecen en el parque durante todo el año y aquellas que lo visitan temporalmente durante sus viajes migratorios.