¿Qué obras se realizarán en Salamanca en 2026?

Salamanca destacó en 2025 por acometer grandes obras en la capital de Tormes, un hecho que también destacará durante este 2026 con grandes ‘reformas’ en sus calles que se realizarán en casi todos los barrios de la localidad, desde el centro hasta los de la periferia.

Con grandes obras que ya se han anunciado, las fechas de muchas aún se desconocen en cuanto a los inicios, pero otras ya han comenzado o cogen la estela del pasado 2025.

Y es que aceras, luminarias, redes de abastecimiento o la remodelación de muchas plazas serán las especiales protagonistas en este tercer año de legislatura, cambiando de cara por completo y fomentando la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

El pasado año ya se incluyeron algunas en el ámbito deportivo, como pabellones y campos de fútbol, así como parques, jardines, peatonalizaciones, más aparcamientos o una ciudad más verde.

Puerto Seco: la obra más esperada por el Ayuntamiento de Salamanca

El Puerto Seco será indudablemente el lugar que no solo dará más trabajo en Salamanca en el sector tecnológico, sino que permitirá realizar grandes operaciones en la capital del Tormes atrayendo a grandes inversores a la ciudad que quieran asentar su empresa.

Entre estas mejoras están los 5.016.000 euros para poder operar con graneles. En paralelo, y a través de fondos de la Junta de Castilla y León y Zaldesa, se urbanizarán más de 240.000 metros cuadrados de suelo industrial para que las empresas se asienten con una inversión total de 8.347.489 euros.

Si hablamos de tecnología, no podríamos olvidarnos de la previsión de invertir más de 1,5 millones de euros en el antiguo Albergue Lazarillo en el barrio de Chamberi y más de 800.000 euros para la Casa de la Juventud de Garrido.

Garrido Norte y Sur

Hablar del barrio de Garrido, tanto Norte como Sur, es hablar sobre uno de los distritos donde más personas habitan, más vitalidad existe y donde el paso del tiempo acaba desgastando cada una de las calles y edificios. Por ello, se realizarán algunas obras que prometen dar un cambio casi total a algunas de las conocidas zonas.

El Volcán de Garrido tendrá un cambio radical, donde se recuperará lo que fue la antigua escombrera y se realizará un parque forestal que tendrá un mirador, huertos urbanos y diferentes bosques. De este modo, las zonas verdes teñirán el lugar.

Uno de los edificios más característicos de este barrio es el Multiusos, donde se acometerán obras para mejorar la eficiencia energética del lugar. Hacer hincapié en que unas de las grandes obras acometidas se hizo en 2017, cuando cerró el Multiusos durante tres meses.

Para ello se destinarán 3.004.442 euros que se repartirán entre este lugar, el Centro de Mayores “Tierra Charra”, el CMI Julián Sánchez “El Charro” y la biblioteca Torrente Ballester.

Por otro lado, cabe destacar que se destinarán 4.506.662 millones de euros a diferentes áreas, entre ellas la reforma de la Casa de la Juventud de Garrido para así ser un espacio de innovación social, así como la urbanización del PERI Escuela de Música, la manzana inclusiva de Garrido Norte y la humanización del paseo de los Madroños para hacerla más segura de cara a los peatones.

Si hablamos de lugares emblemáticos de la ciudad, no podríamos olvidarnos de la climatización del Teatro Liceo donde se destinarán 360.000 euros y las mejoras en el Centro de Mayores Juan de la Fuente con 286.000 €.

Urbanización de calles y mejorar la peatonalización

La urbanización de las calles y la vialidad de las mismas tendrán un presupuesto total de más de 4,3 millones de euros que se repartirán en la II Fase de La Vega con 1,5 millones de euros, refuerzos en las aceras con un presupuesto extraordinario de 1,2 millones de euros, aceras en Ciudad Jardín para así mejorar la peatonalización, obras similares en la calle Río Primera en La Aldehuela con 180.000 euros, conservación de viales con más de 241.000 euros o en el parque Infantil de Tráfico con casi 190.000 euros.

Entre las obras que destacarán en la capital del Tormes también están las escaleras de Gran Vía, que se sumará al ascensor que funciona desde el mes de enero de 2026, además de las plazas de Vistahermosa con 37.935 €, Santa Cecilia con 65.000 €, el PERI 7 de la avenida de Salamanca con 150.000 €, el acondicionamiento de la Ribera del Puente con 216.639 €, la calle Libreros con 183.056 €.

Espacios verdes, eficiencia energética y renovación de redes de agua

Cabe destacar que en este punto se recuperará el trazado ferroviario histórico, como ya avisó el alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo. Otro de los puntos fuertes será la renaturalización de espacios verdes como serán los de La Marina o la calle Jardines.

El medio ambiente también supone una fuerte inversión para este 2026, con actuaciones de acondicionamiento del entorno del Tormes para fines turísticos, además de poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad con 712.000 euros. Destaca que se impulsará el solar de las antiguas Adoratrices con 500.000 euros, utilizado para otros fines hasta ahora, además de de la musealización del Pozo de Nieve con 16.000 euros, la plataforma superior del Cerro de San Vicente con casi 87.000 euros y la mejora del acceso por el portillo del mismo con 110.000 euros.

En cuanto a las redes de agua, será en el Barrio Blanco y Puente Ladrillo con 731.000 euros. Por otro lado, en pro de mejorar la iluminación y la eficiencia energética se cambiarán más de la mitad del alumbrado público.

Ámbito deportivo con el foco puesto en el Reina Sofía y los nuevos campos de fútbol

El Gobierno municipal invertirá en deportes más de 1,4 millones de euros, destacando el campo de fútbol Ángel Pérez Huerta o el Nemesio Martín con 500.000 euros y el pabellón Reina Sofía con 900.000 euros.

Por otro lado, también se continuará con el pabellón Würzburg y su anexo con mejoras en los aseos o equipamientos por valor de 186.000 euros.