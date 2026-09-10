Precintan dos casetas de la Feria de Día en la plaza de Los Bandos por incumplir el horario de la música

Dos casetas de la Fería de Día que se encuentran en la plaza de Los Bandos han sido precintadas este jueves.

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El motivo, según confirman fuentes municipales a Salamanca24horas, es por incumplir el horario para poner la música. Al parecer, ambas tenías aparatos propios de música que estaban funcionando a un volumen elevado fuera de horario, cuando, de hecho, la música general ya estaba apagada.

Esta Es La Otra Caseta Que Está En La Plaza De Los Bandos Que Se Encuentra Precintada Por Incumplimiento Del Horario De Música | Salamanca24horas

Las dos casetas han estado cerradas durante toda la jornada de este jueves 10 de septiembre. Una de ellas permanecerá también cerrada este viernes al haber sido propuesta para sanción por vender alcohol a menores; una acción que no está permitida según las normas de funcionamiento.

En la presentación de la feria, se informó de que para respetar el descanso de los vecinos, la música estaría activa de 12:00 a 16:00 horas y de 19:00 hasta cierre de los establecimientos.

Las casetas permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre.

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