Salamanca disfruta del motor clásico en el V Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos

Salamanca ha vuelto a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes del motor clásico con la celebración del V Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos Ciudad de Salamanca, una cita que ha reunido a miles de personas en el paseo arbolado situado junto a la iglesia del Arrabal.

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El concejal de Protección Ciudadana y Tráfico, Ángel Molina, ha asistido a la entrega de premios y diplomas de un encuentro en el que los vehículos históricos han sido los grandes protagonistas. Automóviles, camiones y motocicletas han permitido a vecinos y visitantes disfrutar de auténticas piezas de colección, con modelos que destacan tanto por su antigüedad como por su diseño, conservación y singularidad.

El concurso ha servido también para poner en valor la afición por el motor clásico y la labor de los propietarios que mantienen y conservan estos vehículos, muchos de ellos convertidos hoy en auténticas joyas sobre ruedas.

En la categoría De Época, el primer premio ha sido para el Ford Thunderbird de 1955 de A. G. de P., mientras que el segundo puesto ha recaído en el Buick Super 8 de 1940 de G. R. Ch. El tercer premio ha correspondido al Mercury Comet de 1962 de F. S. C.

En Veteranos, el ganador ha sido el Fiat 130 Pininfarina de 1977 de V. B. H. El segundo premio ha sido para el Seat 1500 Bifaro de 1971 de A. J. R. G., mientras que el tercer puesto ha recaído en el Jaguar XJ 42 de 1984 de E. R. D.

La categoría de Superdeportivos ha tenido como vencedor al Ferrari 599 GTB de 2007, propiedad de J. M. G. C. El segundo premio ha sido para el AC Cobra V8 Réplica de 1970 de E. M. R. y el tercero para el Renault Clio V6 de 2001 de M. F. G.

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En cuanto a los Camiones, el primer premio ha correspondido al Hanomag Henschel E 30 de 1974 de A. C. M. El Pegaso 2045 de 1968, de A. M. G., se ha alzado con el segundo premio, mientras que el tercer puesto ha sido para el Pegaso Comet 1090 de 1972 de A. M. M.