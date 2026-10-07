Con motivo del Día Mundial de la Visión 2026, que se celebra este jueves 8 de octubre, la asociación Retina Salamanca ha organizado una serie de acciones de sensibilización para acercar a la ciudadanía la realidad de las personas con baja visión y otras patologías visuales. Este 2026, el calendario de actuaciones se enmarca bajo el siguiente lema: "Una vida. Muchas formas de ver".

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En este sentido, desde la asociación, adherida a Visión España, explican que el hecho de ver significa distinguir objetos con mayor o menor nitidez: "Existen múltiples patologías que implican pérdida de visión central o periférica, dificultades ante los cambios de luz, deslumbramientos o problemas para reconocer rostros, leer carteles y desplazarse por determinados entornos".

Con el objetivo de reivindicar esta diversidad, la agenda de actos comenzará este miércoles 7 de octubre con una recepción institucional a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Salamanca, donde representantes de la organización trasladarán a las autoridades las principales demandas del colectivo recogidas en su manifiesto.

En cambio, el programa principal se concentrará el jueves 8 de octubre. Durante la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, la céntrica Calle Zamora acogerá una mesa de información y divulgación para asesorar al público sobre enfermedades de la retina, baja visión y la labor de acompañamiento que presta la asociación a los afectados y sus familias.