Con motivo del Día Mundial de la Visión 2026, que se celebra este jueves 8 de octubre, la asociación Retina Salamanca ha organizado una serie de acciones de sensibilización para acercar a la ciudadanía la realidad de las personas con baja visión y otras patologías visuales. Este 2026, el calendario de actuaciones se enmarca bajo el siguiente lema: "Una vida. Muchas formas de ver".
En este sentido, desde la asociación, adherida a Visión España, explican que el hecho de ver significa distinguir objetos con mayor o menor nitidez: "Existen múltiples patologías que implican pérdida de visión central o periférica, dificultades ante los cambios de luz, deslumbramientos o problemas para reconocer rostros, leer carteles y desplazarse por determinados entornos".
Con el objetivo de reivindicar esta diversidad, la agenda de actos comenzará este miércoles 7 de octubre con una recepción institucional a las 12:00 horas en el Ayuntamiento de Salamanca, donde representantes de la organización trasladarán a las autoridades las principales demandas del colectivo recogidas en su manifiesto.
En cambio, el programa principal se concentrará el jueves 8 de octubre. Durante la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, la céntrica Calle Zamora acogerá una mesa de información y divulgación para asesorar al público sobre enfermedades de la retina, baja visión y la labor de acompañamiento que presta la asociación a los afectados y sus familias.
Además, a lo largo de todo el día, los paneles luminosos del municipio difundirán mensajes de concienciación sobre la jornada. Finalmente, al caer la noche, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará en azul y verde como gesto simbólico de apoyo, una iniciativa cromática a la que también se sumarán los ayuntamientos de Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes iluminando diversos espacios municipales para extender el mensaje por toda la provincia.