El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este miércoles 25 de noviembre por la mañana la prohibición de la venta de vápers con sabores o aromas.

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Según la información recogida por la Agencia Europa Press, dentro de esta decisión se incluye también la de regular la dosis de las bolsitas de nicotina. De esta manera, solo se permitirán los vápers de ingredientes con aroma y sabores a tabaco, tengan o no nicotina los dispositivos.

El texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente, el próximo lunes 30 de noviembre, como parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

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