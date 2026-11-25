El Ayuntamiento de Salamanca ha conmemorado el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un mes repleto de actividades para que tanto asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la capital del Tormes continúen trabajando en la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia la mujer.

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El culmen se ha dado este miércoles, 25 de noviembre, en el que la Plaza Mayor ha acogido la lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que han tomado la palabra Gema Martín, atleta y ganadora de la IX Carrera Contra la Violencia de Género celebrada el pasado 8 de noviembre; la policía local Fina Rodríguez, miembro del grupo 4M; la trabajadora social, Elisa Fernández, y técnico municipal del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM); además de representantes de las asociaciones de mujeres Apramp, Adavas y Plaza Mayor. Por otro lado, también se ha dado lectura al Decálogo contra la Violencia de Género por parte de estudiantes del Máster universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca.

Lectura del manifiesto por el 25N en la Plaza Mayor personalidades e instituciones salmantinas El acto ha sido amenizado por el Coro Meraki, para dar paso a la lectura del manifiesto y un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. Del mismo modo, se ha contado con la presencia de autoridades locales y provinciales, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del ámbito universitario, colegios profesionales, empresariado salmantino, entidades y asociaciones que forman parte de la red colaborativa municipal del Ayuntamiento de Salamanca.

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Más tarde, el Teatro Liceo ha acogido “Al Son” de Sara Cano, un espectáculo creado especialmente para mujeres y en el que se quiere homenajear y dar visibilidad a la historias de aquellas mujeres a las que se les ha negado la voz propia. Sara pertenece a la Compañía de Danza, recibiendo el Premio Max 2020 a la Mejor Coreografía y primer premio de coreografía del Certamen de Danza Española y Flamenco en 2014, 2018 y 2020.

Lectura del manifiesto por el 25N en la Plaza Mayor personalidades e instituciones salmantinas El manifiesto ha recordado, además, a las 47 mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas este 2026, contabilizando más de 1.388 desde 2003. Así pues, el Ayuntamiento de Salamanca ha querido trasladar desde el ágora salmantina todo su apoyo hacia los familiares y, por supuesto, a los menores que han quedado huérfanos: “Detrás de cada cifra no hay meras estadísticas, sino proyectos de vida truncados, familias rotas, un profundo dolor y una desesperanza ante los que nuestra sociedad no puede ni debe resignarse ni mirar hacia otro lado”.

Como es lógico, también se han recordado los diferentes tipos de violencia, entre las que se encuentra la económica o aquellas que se agravan en diferentes contextos como en caso de guerras. Asimismo, también se ha destacado la violencia digital como otro de los puntos clave de cara a ponerle solución. Por esto mismo, desde el consistorio no han dudado en exponer que “resulta fundamental prestar una especial atención a aquellos colectivos y contextos que presentan una mayor vulnerabilidad o dificultades añadidas”.

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En el manifiesto también se ha puesto en valor varios puntos. El primero de ellos ha sido el de las mujeres con discapacidad, migrantes y minorías étnicas, garantizando recursos para una igualdad efectiva de oportunidades, así como acceso a recursos asistenciales. El segundo punto versa sobre entornos digitales y cómo estos nuevos espacios han abiertos nuevos frentes a los que se enfrentan las mujeres, preocupando de una manera enorme entre los jóvenes. El tercero de los puntos entra de lleno en la trata con fines de explotación y otras formas de agresión, donde “resulta prioritario visibilizar y combatir con firmeza la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o laboral, una grave forma de esclavitud moderna que atenta contra la libertad y la integridad humana, asegurando recursos especializados para el rescate, la atención integral y la recuperación de las víctimas”.

Lectura del manifiesto por el 25N en la Plaza Mayor personalidades e instituciones salmantinas Así pues, las diferentes instituciones presentes en el lugar han considerado que la prioridad pasa por las siguientes áreas de actuación: seguridad y protección cercana; educación y sensibilización; formación y empleo; y colaboración y unidad. Con estos objetivos sobre la mesa, los colectivos tienen muy claro que “ante esta realidad que nos interpela como sociedad democrática, reiteramos nuestra postura de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión, humillación o falta de respeto, independientemente de su intensidad”.

Por último, han destacado el decálogo contra la violencia de género, en el que se exponen los futuros objetivos de cara a acabar con una lacra que se sigue llevando anualmente decenas de vidas por delante en España, seis de ellas en Salamanca desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar, y donde urge establecer soluciones reales y tempranas: