El servicio de autobús urbano de Salamanca mantendrá en 2027 los mismos descuentos que se venían aplicando en 2026, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en una nota de prensa.

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El Consistorio, en vista a los establecido en el Real Decreto-ley 45/2026 impulsado por el Gobierno, establecerá una rebaja adicional del 20 por ciento sobre las tarifas vigentes en noviembre de 2026 de los abonos generales, así como el bonobús ordinario o el reducido.

Sin embargo, la rebaja real, tal y como informan desde el Consistorio, será superior a ese 20 por ciento, puesto que las tarifas del autobús para 2027 se habían actualizado ya según la evolución del IPC.

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De esta manera, se aplicará una reducción superior al 50% en los diferentes tipos de abono joven, que llegará al 100% en sus modalidades mensual, trimestral, semestral y anual cuando se expidan a favor de menores de edad hasta los 14 años. El bonobús especial tendrá una reducción del 66%, mientras que se aplicará una reducción superior al 40% en los diferentes tipos de abonos generales y en el bonobús ordinario y el reducido. La tarifa vigente del billete ordinario permanecerá inalterada, fijada en 1,25 euros, puesto que no se ve afectada por el Real Decreto-ley.

Así mismo, el bonobús ordinario de un viaje tendrá un coste de 0,37 euros; el bonobús reducido de un viaje, 0,19 euros; y el bonobús especial de un viaje, 0,01 euros. Mientras que la tarjeta bus-ciudad mensual tendrá un precio de 13,88 euros; la trimestral, de 41,25 euros; la semestral, de 81,87 euros; y la anual, de 160,59 euros.

Por último, la tarjeta bus-ciudad para el abono mensual joven tendrá un coste de 7,34 euros; siendo de 21,52 euros en el caso del abono trimestral joven; de 41,98 euros para el abono semestral joven; y de 81,34 euros para el abono anual joven.