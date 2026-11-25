El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se ha sumado este martes, 25 de noviembre, a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un acto de concienciación que ha tenido lugar simultáneamente en el Hospital Universitario de Salamanca y en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar.

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Uno de los momentos más curiosos del acto ha sido la celebración de un minuto de ruido constructivo, una iniciativa que busca sustituir el tradicional minuto de silencio por música para transmitir un mensaje claro: los profesionales sanitarios no quieren permanecer callados ante la violencia contra las mujeres, sino actuar frente a ella.

Acto 25 N Causa Iii 25 11 2026 El acto, celebrado a las 12:00 horas, también ha contado con la lectura de un manifiesto y el testimonio de una enfermera impulsora de la Guía de Buenas Prácticas BPSO, que ha compartido su experiencia en el ámbito de la concienciación y la lucha contra esta problemática.

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Además, los profesionales del complejo asistencial han participado en la iniciativa del árbol de las hojas violetas, una estructura instalada en la entrada del hospital en la que cada trabajador puede colocar una hoja de papel morado con un mensaje relacionado con esta jornada.