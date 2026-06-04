Santa Marta se convierte en el escaparate de la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas

Este jueves 4 de junio, Santa Marta de Tormes ha vuelto a convertirse en el epicentro de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas con una jornada especial bajo el lema “Ellos nos protegen”, una iniciativa pensada para acercar a la ciudadanía el trabajo diario de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Durante la jornada, aquello que acuden podrán disfrutar de distintas exhibiciones, simulacros y actividades divulgativas dirigidas a todos los públicos, con especial presencia de escolares que han llenado el recinto desde primera hora de la mañana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado diferentes stands informativos para dar a conocer su labor. Entre ellos, la Guardia Civil ha acaparado buena parte de la atención con la participación de los TEDAX quienes han presentado un robot especializado en la manipulación de artefactos.

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Asimismo, los GEAS (Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas) han mostrado algunos de los equipos que utilizan en sus intervenciones, entre ellos sistemas de respiración, planeadores y scooters subacuáticos, así como máscaras de comunicación que permiten mantener el contacto con la embarcación durante las inmersiones.

También han explicado el uso de focos de alta potencia, fundamentales en trabajos con escasa visibilidad, como cuevas o intervenciones nocturnas, además de distintos sistemas de localización y señalización bajo el agua.

De igual forma, los agentes han detallado el funcionamiento de las botellas de aire comprimido y de los globos de rescate, empleados para la elevación de objetos sumergidos, que pueden ir desde pequeñas piezas hasta vehículos completos, en función de la operación.

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En el ámbito de la desactivación de explosivos, el equipo TEDAX ha presentado un robot especializado en la manipulación de artefactos peligrosos, capaz de acercarse a objetos sospechosos, inspeccionarlos mediante cámaras y manipularlos a distancia para garantizar la seguridad de los agentes. El dispositivo ha sido uno de los grandes atractivos de la jornada, con una demostración que se repetirá en la tarde de este jueves a partir de las 17:30 horas.

Junto a ellos, también han estado presentes unidades de Tráfico, USECIC, SEPRONA y el Laboratorio de Criminalística, que han mostrado parte de su trabajo diario y los medios técnicos que emplean.

Del mismo modo, la Policía Nacional ha participado en la jornada con la exposición de distintos medios y unidades operativas.