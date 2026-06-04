Las obras de Urgencias alcanzan la fase 2 y reorganizan el acceso de ambulancias

Las Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca continúan avanzando en las obras de ampliación de su sala de espera, un proyecto que permitirá incrementar en un 240% la superficie destinada a los pacientes y acompañantes, pasando de los 67 metros cuadrados actuales a 163 metros cuadrados una vez finalizados los trabajos.

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Las obras, iniciadas el pasado mes de mayo, responden al aumento de la demanda asistencial y a la necesidad de disponer de un mayor espacio para la ubicación de asientos y mejorar la comodidad de los usuarios que acuden al servicio de Urgencias.

Actualmente, el proyecto ha entrado en su segunda fase, que contempla el cerramiento exterior de la ampliación en la zona colindante al acceso de ambulancias. Esta actuación obliga a modificar temporalmente el circuito de circulación en el entorno hospitalario, cambiando el sentido del tráfico y restringiendo el paso exclusivamente a ambulancias.

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Para garantizar la seguridad tanto de los vehículos de emergencia como de los peatones, se ha instalado nueva señalización vertical y horizontal. Además, durante el desarrollo de las obras se habilitará un acceso provisional para los pacientes de Urgencias, coordinado con el servicio para mantener la atención sanitaria sin interrupciones.

Desde el Complejo Asistencial recuerdan que la ampliación no supondrá la pérdida de espacios asistenciales ni de servicios ya existentes, ya que la actuación se realiza sobre la superficie libre del soportal exterior.

No obstante, los responsables sanitarios advierten de que las obras podrían provocar modificaciones puntuales en los tiempos de espera de aquellos pacientes que no presenten riesgo vital o que no hayan sido derivados por su médico de referencia.

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