Dos mujeres heridas tras volcar un turismo en Carpio de Azaba

Dos mujeres resultaron heridas este jueves por la mañana tras el vuelco de un turismo en las inmediaciones de Carpio de Azaba.

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El Centro de Emergencias 112 Castilla y León recibió el aviso a las 07:53 horas, informando de un accidente en la A-62, a la altura del kilómetro 336, en sentido Portugal. Según las primeras informaciones, las ocupantes del vehículo se encontraban atrapadas en el interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

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Una vez en la zona, los bomberos confirmaron que el siniestro se había producido realmente en la N-620, en un tramo paralelo al punto kilométrico 337 de la A-62.

Los servicios de emergencia atendieron a las dos mujeres heridas, mientras se desarrollaban las labores de rescate y asistencia en el lugar del accidente.

Finalmente, ambas víctimas han sido trasladadas al Hospital de Salamanca en ambulancia de soporte vital básico.