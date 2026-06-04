La AECC de Salamanca reconoce a quienes impulsan la lucha contra el cáncer desde la ciencia, el compromiso y el testimonio

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca ha presentado los reconocimientos “Cielo de Salamanca”, unos galardones que celebran las contribuciones de personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, trabajan para mejorar la vida de los pacientes oncológicos y avanzar en la lucha contra el cáncer.

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Durante el acto de presentación, el presidente provincial de la AECC, Ángel Losada, ha destacado que estos reconocimientos nacen con la vocación de visibilizar un “ecosistema” formado por profesionales, investigadores, voluntarios, pacientes y entidades que, de manera solidaria y comprometida, contribuyen a generar respuestas innovadoras frente a la enfermedad.

“Lo que reconocemos no son únicamente méritos individuales, sino una constelación de personas y organizaciones conectadas entre sí que hacen posible una acción colectiva eficaz”, ha incidido.

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Losada ha explicado que, tras tres ediciones, los premios han consolidado sus criterios de selección y se han convertido en una herramienta para dar a conocer iniciativas que, aunque diferentes, comparten un mismo objetivo. Bajo la fórmula “conocimiento más compromiso igual a innovación”, el presidente provincial ha definido el modelo de trabajo que impulsa la asociación en Salamanca.

El reconocimiento a la trayectoria ha recaído este año en el hematólogo salmantino Jesús San Miguel por su contribución científica y su papel pionero en la investigación del mieloma múltiple.

En representación del galardonado ha intervenido Fermín Sánchez Guijo, miembro del Consejo Provincial y discípulo de San Miguel, quien ha destacado la dimensión internacional de su labor investigadora y su compromiso permanente con los pacientes.

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“Ha abierto nuevos caminos a la ciencia, siempre orientados a mejorar la vida de las personas con cáncer”, ha afirmado Sánchez Guijo, quien ha querido recordar, además, el papel del especialista como impulsor de la colaboración entre investigadores, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.

Dentro de la categoría de innovación, la AECC ha distinguido al investigador Francisco Lorenzo Martín, biotecnólogo formado en Salamanca y actualmente vinculado a la Universidad de Salamanca gracias a una beca Ramón y Cajal.

Su proyecto, que se ha merecido el reconocimiento a “La innovación para llegar a más”, se centra en la aplicación de técnicas de ingeniería de tejidos para recrear en laboratorio modelos personalizados de tumores a partir de células de cada paciente. El objetivo es disponer de “versiones en miniatura” del tumor que permitan estudiar su comportamiento y ensayar posibles tratamientos de manera individualizada.“Queremos pasar de modelos genéricos a herramientas que reproduzcan las características concretas de cada paciente, lo que puede acelerar significativamente la investigación y la búsqueda de soluciones más eficaces”, ha explicado.

La segunda distinción en el ámbito de la innovación ha recaído en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca por su compromiso en la extensión de los servicios de apoyo y orientación a los pacientes oncológicos. La entidad ha colaborado estrechamente con la AECC en el desarrollo de proyectos destinados a acercar los recursos de la asociación a toda la provincia, especialmente a través de la red de farmacias comunitarias y rurales.

Durante el acto Óscar Barazal, gerente del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, ha destacado que las farmacias constituyen un espacio de confianza para los ciudadanos y subrayó el papel de los farmacéuticos como agentes sanitarios de proximidad. "Compromiso y confianza son dos valores esenciales para nuestra profesión. Nuestro objetivo es seguir construyendo alianzas que mejoren la atención y el bienestar de los pacientes”, ha referido.

La AECC también ha querido reconocer el trabajo de las juntas locales de la asociación en la provincia de Salamanca, formadas por voluntarios que durante décadas han mantenido viva la actividad de la entidad en numerosos municipios.

En representación de estas juntas ha intervenido Verónica María Sastre, presidenta de la Junta Local de Ciudad Rodrigo, quien ha destacado la cercanía y disponibilidad permanente de los voluntarios para acompañar a las personas diagnosticadas y a sus familias.

“Somos la cara visible de la asociación en los pueblos. Muchas veces somos el primer apoyo al que recurren quienes reciben un diagnóstico y necesitan orientación o simplemente alguien que les escuche”, ha señalado.

Asimismo, ha comparecido Pilar Carreto Martín, psicooncóloga en la Asociación en Salamanca y quien ha sido galardonada con el reconocimiento al compromiso profesional. Emocionada, ha agradecido el premio en nombre de todo el equipo, destacando el valor del trabajo conjunto entre profesionales, voluntarios y pacientes.

“Más que un trabajo, es una misión. Ponemos una parte de nuestro corazón en lo que hacemos cada día”, ha expresado.

La última categoría ha estado dedicada al testimonio y al ejemplo de quienes conviven con la enfermedad. Adela, paciente oncológica y voluntaria de la asociación ha relatado su experiencia fue compartida durante la presentación como ejemplo de resiliencia, participación activa y compromiso con otras personas que atraviesan situaciones similares. Adela ha explicado que decidió continuar haciendo una vida lo más normal posible tras el diagnóstico y encontró en la asociación un espacio para sentirse útil y acompañada.

“Estás enferma, pero sigues siendo la misma persona. Compartir experiencias y ayudar a otros me ha aportado muchísimo”, ha afirmado.