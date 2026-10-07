La Torre de los Anaya reúne 74 Quijotes de Miguel Elías en homenaje a Pilar Fernández Labrador

La Torre de los Anaya acoge desde este martes la exposición ‘El Quijote de Salamanca (Quijotes para una Dama)’, una muestra que reúne 74 obras del pintor Miguel Elías pertenecientes a la monumental serie que el artista ha dedicado desde 2003 a la figura universal de Miguel de Cervantes y que supera ya el centenar y medio de piezas.

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La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente en funciones de la Diputación de Salamanca, David Mingo; el coordinador del Encuentro de Poetas Iberoamericanos, Alfredo Pérez Alencart; y el propio artista, Miguel Elías, además de la homenajeada, Pilar Fernández Labrador.

La exposición forma parte del XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos y plantea un diálogo entre pintura y poesía. Así, 56 poetas de España, Portugal e Iberoamérica han escrito textos inspirados en los lienzos de Miguel Elías, que se reúnen junto a las obras en un libro-catálogo coordinado por Alfredo Pérez Alencart.

Inauguración De La Exposición ‘quijotes Para Una Dama. El Quijote De Salamanca’ (10)

Una de las particularidades de la muestra es que varias de las obras proceden de colecciones privadas y se exhiben por primera vez ante el público. En total, la selección permite acercarse a una parte de un proyecto artístico que Miguel Elías ha mantenido durante más de dos décadas.

Durante la inauguración, el alcalde de Salamanca destacó la estrecha vinculación del artista con la ciudad y con su actividad cultural. García Carbayo recordó algunas de sus aportaciones, entre ellas el acompañamiento pictórico al Encuentro de Poetas Iberoamericanos y al Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, así como los retratos de Miguel de Unamuno, instalado en la antesala del Salón de Recepciones del Ayuntamiento, y Carmen Martín Gaite, que preside la biblioteca municipal que lleva su nombre en Pizarrales.

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También, puso el foco en el homenaje a Pilar Fernández Labrador, a quien Salamanca reconoce como “la Dama de la Cultura” por su trayectoria y dedicación a la promoción cultural.

“Porque la cultura en Salamanca sin Pilar no sería igual”, afirmó García Carbayo, quien destacó además que la exposición incorpora las obras que Miguel Elías ha realizado para el Premio Internacional de Poesía que lleva su nombre.

Un homenaje convertido en diálogo entre arte y poesía David Mingo incidió en la capacidad de la muestra para unir diferentes disciplinas y sensibilidades. “Han reunido miradas, han reunido palabras y sensibilidades. Eso hace que la cultura se encuentre”, señaló durante su intervención.

El presidente en funciones de la Diputación estableció además un paralelismo entre la figura de Don Quijote y la trayectoria de Pilar Fernández Labrador, especialmente por su capacidad para mantener durante años una pasión y conseguir que otras personas se sumen a ella.

Para Mingo, los 74 Quijotes expuestos son, en definitiva, “Quijotes que se reúnen para rendir homenaje a su dama”, en una muestra que pretende que ese reconocimiento pueda continuar más allá de las paredes de la Torre de los Anaya a través del catálogo.

Inauguración De La Exposición ‘quijotes Para Una Dama. El Quijote De Salamanca’ (29)

Miguel Elías: 169 Quijotes y una serie que nació en 2003 El propio Miguel Elías explicó durante la inauguración que la serie cuenta actualmente con 169 Quijotes realizados y que la persona responsable de que el proyecto haya continuado durante más de veinte años es precisamente Pilar Fernández Labrador.

El artista recordó que la celebración anual del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador le llevó a seguir pintando un Quijote cada año, convirtiendo progresivamente la serie en uno de los proyectos más prolongados de su trayectoria.

Elías reivindicó además su compromiso con Salamanca, ciudad en la que reside y donde ha desarrollado buena parte de su actividad docente y artística. “Todos tenemos el compromiso, los que habitamos en ella, de hacer cultura, de ser cultura y de convertirnos en cultura”, manifestó.

Pilar Fernández Labrador, protagonista del homenaje La intervención de Pilar Fernández Labrador estuvo marcada por la emoción y el agradecimiento a quienes han hecho posible la exposición. La homenajeada quiso reconocer especialmente a Carlos García Carbayo, a David Mingo, a Alfredo Pérez Alencart, a Miguel Elías y a todos los poetas y representantes del mundo de la cultura presentes en la inauguración.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se refirió a la obra que Miguel Elías ha creado para ella, convirtiéndola en una Dulcinea dentro de su universo quijotesco.

Además, destacó la mirada del artista y su capacidad para “idealizar” a las personas y encontrar en ellas aquello que merece ser homenajeado.

Inauguración De La Exposición ‘quijotes Para Una Dama. El Quijote De Salamanca’ (36)

También reivindicó el papel de los poetas y de Salamanca como ciudad vinculada a la literatura. “Sois la riqueza más grande que tiene el mundo para poder sentir la vida, para sentirse vivos por dentro, para sentir el amor, la pasión, el dolor y el valor de saber que estamos vivos”, afirmó dirigiéndose a los poetas presentes.

La homenajeada concluyó reivindicando la relación entre Salamanca, el Quijote, la pintura y la poesía, y destacando cómo Miguel Elías ha creado con sus pinceles “otra forma de ver al Quijote”.

La exposición ‘El Quijote de Salamanca (Quijotes para una Dama)’ podrá visitarse de forma gratuita en la sala de exposiciones de la Torre de los Anaya hasta el próximo 2 de noviembre, de martes a domingo, en horario de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.