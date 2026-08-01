El TSJCyL avala la devolución del gasóleo agrícola aunque los depósitos no estuvieran legalizados

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido el derecho de un agricultor a recuperar 4.810,29 euros por la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos correspondiente al gasóleo bonificado utilizado en 2023, pese a que sus depósitos no estuvieran debidamente legalizados, según informa ICAL.

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La Sala concluye que la falta de legalización de las instalaciones de almacenamiento no supone, por sí sola, la pérdida del derecho a la devolución cuando queda acreditado que el combustible fue adquirido y utilizado efectivamente en la actividad agraria.