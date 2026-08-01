El Puerto Seco de Salamanca avanza con una inversión de cinco millones para ampliar sus servicios logísticos

La Terminal Intermodal Ferroviaria de Salamanca, Puerto Seco, continúa su desarrollo con la ampliación de sus instalaciones para mejorar su capacidad logística. Las obras, con una inversión cercana a los cinco millones de euros financiados por la Junta de Castilla y León, permitirán incorporar nuevos espacios para el almacenamiento y gestión de mercancías.

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El proyecto incluye dos naves para cereales y fertilizantes, una nave para contenedores y carga general, además de edificios auxiliares e instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Con esta ampliación, Zaldesa se convertirá en la única terminal ferroviaria pública del interior del oeste peninsular capaz de ofrecer servicio de graneles sólidos, además de transporte de contenedores, mercancía refrigerada y otros servicios logísticos.

La terminal, que ocupa 88.000 metros cuadrados, podrá recibir trenes de hasta 750 metros de longitud y tendrá capacidad para almacenar hasta 900 TEUs. Los estudios prevén que, cuando esté plenamente operativa, alcance un movimiento de unas 700.000 toneladas de mercancías al año.