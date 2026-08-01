El Ford Mustang Mach 1, protagonista del mes en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha elegido como Pieza del Mes uno de los deportivos más reconocidos de la historia del motor: el Ford Mustang Mach 1 de 1971.

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El vehículo, que podrá contemplarse hasta el 17 de agosto, representa una de las versiones más emblemáticas del Mustang, un modelo que revolucionó el mercado desde su lanzamiento en 1964 y que se convirtió en un icono de la cultura automovilística mundial.

El Mach 1 forma parte de la legendaria generación de los ‘muscle cars’ estadounidenses, destacando por su diseño agresivo, su potente imagen y sus grandes prestaciones, características que lo convirtieron en uno de los automóviles más admirados de su época.

La exposición se integra dentro de la muestra temporal ‘Coleccionistas de aquí’, que permite a los visitantes descubrir piezas singulares en el museo ubicado en la antigua Fábrica de la Luz, junto al río Tormes.