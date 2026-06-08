Víctimas de abusos sexuales por la Iglesia, entre ellas de Salamanca, denuncian falta de representatividad en los encuentros con el Papa León XIV

La Asociación Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España, AVA, Infancia Robada Madrid, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada y Plataforma de Víctimas de la Salle han denunciado públicamente la falta de representatividad en los diferentes encuentros previstos con el Papa León XIV con diferentes estamentos del ámbito nacional.

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Como han indicado en un comunicado remitido por las organizaciones en conjunto: “Nuestro objetivo nunca ha sido una fotografía ni un gesto simbólico vacío de contenido. Consideramos que cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas”.

A raíz de los encuentros que tendrán lugar en Madrid con algunas de las asociaciones, alguna de las víctimas de Salamanca ha indicado a SALAMANCA24HORAS que “serán recibidas víctimas de asociaciones de la propia Iglesia, cuando las asociaciones que hemos luchado públicamente nos han dejado fuera”. Además, ha añadido que “la Iglesia española no quiere que la visita del Papa sea empañada por nosotros, víctimas molestas”.

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Además, diferentes víctimas se han movilizado a las puertas de la Nunciatura en la que se encuentra el Papa para reiterar las demandas realizadas durante años. Entre las mismas se encuentran “el reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima, que garantice derechos efectivos; el acceso a atención psicológica y psiquiátrica especializada, a demanda y de por vida; medidas de apoyo para la inserción educativa y laboral; así como indemnizaciones dignas y proporcionales al daño sufrido”.

Por otro lado, entre las reclamaciones que querían realizar directamente, para transmitírselo al Papa León XIV, estaba la gran “preocupación por las personas que han quedado excluidas del actual acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esa inclusión alcance a todas las víctimas, sin excepciones”.

Por otro lado, en el propio comunicado venía reflejado otro de los puntos claves de cara a entender la lucha de las víctimas de abusos sexuales, y es que “exigimos también respuestas para quienes, tras procesos judiciales con todas las garantías, han visto sus causas archivadas por falta de pruebas o por defectos procesales. No es admisible imponer requisitos adicionales, como la identificación del agresor, para acceder al reconocimiento o a la atención. Del mismo modo, recordamos que no pueden quedar excluidas las personas que sufrieron abusos siendo mayores de edad: el daño y sus secuelas no dependen de la edad en el momento de los hechos”.

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Al ser apartados de estos encuentros, han advertido que “la exclusión de colectivos representativos puede generar una percepción errónea en la opinión pública, haciendo creer que existe un consenso o una satisfacción general que no se corresponde con la realidad. Esta situación incrementa el sentimiento de abandono entre numerosas víctimas”.

Del mismo modo, han dejado claro que con no quieren que las víctimas se enfrenten entre sí ya que “todas merecen respeto”, exigiendo así que “persona superviviente quede invisibilizada y que el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sea verdaderamente universal”.

Asimismo, al recibir el Papa León XIV las iniciativas del Plan PRIVA o el Programa Repara, impulsado por la propia Iglesia Católica, defienden que no pueden ser respuestas suficientes, cuando “resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Consideramos que esta estrategia ha contribuido a silenciar a las asociaciones formadas por las propias víctimas y a imponer una versión parcial de la realidad”.

De este modo, quieren dirigirse al Papa León XIV directamente para así “solicitarle que escuche también a quienes durante años han asumido el coste personal y social de denunciar y de trabajar por cambios reales. Le reconocemos su compromiso con las políticas sociales impulsadas por su predecesor, especialmente en la defensa de los más vulnerables. Precisamente por ello, le pedimos un compromiso decidido con las víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia”.