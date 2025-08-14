De la Asunción a San Bartolo sin olvidar San Roque, Salamanca enlaza fiesta tras fiesta hasta finales de agosto

Cada agosto Salamanca se viste de fiesta. Numerosos pueblos celebran sus patrones encadenando jornadas festivas que son un gran atractivo para los que buscan diversión y ocio. Desde este 14 de agosto, víspera de Nuestra Señora de la Asunción hasta San Bartolo, sin olvidar San Roque, las celebraciones se encadenan unas con otras sin mediar descanso. Pueblos grandes, pequeños, con grandes orquestas, con discotecas, vaquillas y comidas. Ninguno renuncia a que sus vecinos disfruten.

A media tarde la fiesta estallará en Guijuelo. Con el chupinazo y cientos de peñistas los guijuelenses comienzan sus fiestas grandes con seis grandes orquestas para amenizar las noches. Pikante, La Huella, Vulkano, Nebraska, Panorama y París de Noia amenizarán las noches desde este jueves. El 15, día grande de las fiestas no falta la ofrenda floral ni los toros, con la corrida de retirada de El Capea, que actuará en solitario con astados de San Pelayo, Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández, El Freixo, Victorino Martín y Carmen Lorenzo. A esta se suma otra corrida, novilladas y vaquillas. Guijuelo también acogerá por primera vez un festival internacional de magia durante estos días, encierros infantiles, festival de la comedia o comida para los mayores.

Carbajosa de la Sagrada no se queda atrás. La localidad, que ya ha comenzado con las celebraciones festivas tendrá este jueves también su chupinazo y una batucada. Las orquestas que el Ayuntamiento ha seleccionado para este año son Royal para este jueves, La Misión el viernes y Cinema el sábado. Las vaquillas también estarán presentes en el programa, con vaquillas, capeas nocturnas, gran prix. El 16 es su día grande por lo que no faltará la procesión de San Roque. Tampoco faltan actividades para los niños como hinchables, la fiesta del agua, etc. Tampoco falta la paella para todos los vecinos, actividades para los mayores, exhibición de bandas y majorettes.

Recorrido peñas Carbajosa

En Valdelosa manda San Roque y los vecinos disfrutarán de una parrillada para abrir boca este jueves mientras que en el resto del programa no faltan las actividades para niños como su ya famoso megatobogán o las vaquillas, que el Ayuntamiento ha recuperado tras años sin ellas. Sin duda uno de los momentos más importantes para la localidad es el concierto de Nyno Vargas, gratuito y para el que se espera que lleguen cientos de jóvenes al pueblo por lo que se recomienda llegar con tiempo ya que suele haber atascos en el acceso al municipio.

Nyno Vargas actuará en Valdelosa este viernes

Lumbrales arranca este jueves también sus fiestas con el pregón de Teruqui Robledo y el 15 disfrutarán de su día grande. En la localidad los vecinos disfrutarán a lo grande de los festejos taurinos. Concurso de recortes, humor amarillo, toro del cajón, encierros a caballo, noche de Dj, verbenas con orquestas como Ritmo Joven, Galilea, Cuarta Calle, Malibú Show o Tucan Brass pondrán emoción a las noches. No faltan tampoco las comidas populares en unas celebraciones que se prolongarán hasta el 26 de agosto.

Villamayor de Armuña celebra sus fiestas de verano que para este jueves ya tienen discoteca móvil que se repetirá el viernes y el sábado. Se trata de unas fiestas muy enfocadas a las familias, con actividades como juegos de agua, piraguas, merienda de peñas, tobogán acuático o marcha cicloturística.

Tras las fiestas de mediados llegan las de la última semana de agosto con propuestas en pueblos grandes como Peñaranda o Alba de Tormes y otros que celebran San Bartolomé, San Juan Bautista o la Virgen de la Esperanza.

Concentración de peñas de Peñaranda

Peñaranda de Bracamonte no se queda atrás, aunque sus fiestas no comenzarán hasta el 19 de agosto. Quedada motera, fiesta en las piscinas abren las actividades que comenzarán oficialmente con el chupinazo y la coronación de la corte de honor el día 19 de agosto. Las orquestas que traerá la localidad este año son KUBO, las orquestas Marsella, Cayenna, Princesa, La Misión, que volverá a amenizar la noche del sábado, y SMS, así como dos tributos musicales. Comida a base de patatas meneás o carne de novillo, concursos de cortes y vaquillas, toros, la procesión el día 22, fiesta con los mayores y un sinfín de actividades infantiles completan un programa que concluye el 25 de agosto.

Masueco de la Ribera iniciará sus fiestas el lunes 18 de agosto con los niños como protagonistas y un completo programa que incluye hinchables, carretones, paella popular, la bajada de peñas, … El día grande de la localidad será el 20 de agosto con la procesión en honor a San Bernardo. Las verbenas que la localidad trae este año son Saudade, Cuarta Calle y Royal. Tampoco faltan los festejos taurinos con novilladas.

Villagonzalo de Tormes celebra a San Bartolo por todo lo alto con pregón, chupinazo, varias comidas, discotecas móviles y numerosas actividades para los niños. También serán fiestas en Gomecello que honra a la Virgen de la Esperanza, Pereña con las celebraciones de la Virgen del Castillo o La Vellés en honor a San Juan Bautista.

Villagonzalo paella

Por su parte, en Alba de Tormes las fiestas de la Transverberación comenzarán el 23 de agosto. Mercado medieval, degustación de comidas, verbenas y la esperada salida de Santa Teresa en procesión.

Todas las celebraciones de los pueblos de Salamanca implicarán el movimiento masivo de vehículos en las carreteras salmantinas. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico pondrán un dispositivo especial durante el puente del 15 de agosto. Se prevé que en la provincia salmantina haya este fin de semana 85.000 desplazamientos. Por eso, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.