Ya está abierta la nueva pasarela peatonal entre los polígonos El Montalvo, en Carbajosa

Tras acumular dos años de retrasos y varios meses de obras con pruebas y cortes de tráfico en la A-20 o Ronda Sur, los peatones ya pueden pasar desde hoy por la pasarela que comunica los polígonos industriales de El Montalvo sobre esta vía.

Publicidad Publicidad

El Ministerio de Transportes ha informado de que por fin se ha abierto el paso por este punto que evita el semáforo en la autovía y, sobre todo, da mayor seguridad a los peatones. El crecimiento de los polígonos ha propiciado mayor tránsito de peatones y de vehículos que debían parar antes de llegar a la rotonda para el paso de peatones, cosa que ahora se evita.

La nueva pasarela peatonal ha supuesto una inversión de 499.454,14 euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Publicidad