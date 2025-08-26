Iglesias elude las críticas por la falta de bomberos en los incendios asegurando que es competencia de la Junta

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias ha eludido las críticas surgidas desde dentro del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, SPEIS, por la falta de personal durante los incendios que asolaron Salamanca a mediados de agosto, asegurando que la competencia es de la Junta de Castilla y León.

El presidente ha afirmado que los parques estaban “en perfecto orden de revista” antes de los incendios, a pesar de que el de Vitigudino se mantenía cerrado por falta de personal. Ante esto Iglesias ha respondido que el bombero allí asignado “tiene derecho a vacaciones” y que la respuesta en la zona estaba cubierta por los otros parques de la provincia.

A preguntas de los medios sobre la intervención del operativo de la Diputación durante los incendios ha asegurado que “la Diputación ha estado a la altura de lo que se nos ha requerido por parte de la Junta de castilla y león” y ha insistido en que “lo que hacemos es auxiliar a la Junta cuando nos lo pide”. A las críticas de los propios bomberos que aseguraban que estando en los parques no les han permitido salir, afirma que “los bomberos no tienen dentro de sus atribuciones la dirección de los fuegos, en este caso forestales. Corresponde a los técnicos de la Junta de Castilla y León, ellos son los que valoran como está la situación y son los que nos dicen lo que necesitan y las aportaciones que nosotros hacemos”.

Cabe recordar que durante la semana en la que los incendios han asolado Salamanca han sido constantes las quejas por la falta de personal en los incendios, muchas de ellas procedentes de los propios trabajadores del SPEIS de la Diputación de Salamanca, tanto los funcionarios que aseguraban no haber sido activados como los subcontratados que alegaban que estaban saliendo a los fuegos con el personal mínimo. En estos momentos, la Diputación se encuentra en un proceso de funcionarización del personal del servicio de extinción, lo que implica que una parte de los profesionales son funcionarios y otra denominados voluntarios o colaboradores, que incluye a los contratados por la empresa que ha gestionado el servicio en el parque de Villares durante las últimas dos décadas. Según los datos de la Diputación, hay 116 plazas creadas en la Relación de Puestos de Trabajo de La Salina, con 64 plazas de funcionarios cubiertas y ocupadas, 63 de colaboradores y otras 30 de funcionarios que están en proceso selectivo.

En cuanto a las quejas de alcaldes de los pueblos afectados por la ausencia del presidente de la Diputación durante y después de los incendios, Iglesias ha afirmado que “las admito, como buen cristiano que soy”. Cabe recordar que regidores de municipios como El Payo o Navasfrías, afectados por los fuegos, aseguraban que no habían recibido una llamada del presidente que sí se puso en contacto con otros como Cipérez o Villar de Peralonso, ambos del PP.

Iglesias ha hecho estas declaraciones tras la presentación de una nueva ayuda para los ayuntamientos de la provincia. El denominado plan de equipamientos para la prevención de incendios tiene una dotación de 4 millones de euros y repartirá ayudas de hasta 15.000 euros para los ayuntamientos que necesiten mejorar sus equipamientos contra los fuegos. Así podrán mejorar o adquirir hidrantes y bocas de riego, autobombas portátiles, carretillas, batefuegos o extintores. Los ayuntamientos con pedanías subirán esta aportación en 5.000 euros más por cada núcleo urbano.