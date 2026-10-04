La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) llevará este miércoles, 7 de octubre, su música hasta Béjar dentro de la decimotercera edición de su Maratón Social Musical.
El Trío Sine Nomine, formado por violín, viola y violonchelo, ofrecerá un concierto en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CRAPDI) Monte Mario.
La actuación forma parte de un programa que llevará la música de la OSCyL a distintos centros sociales, sanitarios y educativos de Castilla y León.
El Maratón Social Musical nació en 2014 con objetivo claro, acercar la música a colectivos que tienen más dificultades para acceder a la oferta cultura.