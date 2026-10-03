Carbajosa mejora el patio de Primaria del colegio La Ladera

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha finalizado los trabajos de reparación y acondicionamiento de una parte del patio de Educación Primaria del CEIP La Ladera, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de uso para los escolares.

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La intervención ha afectado a una superficie de 215 metros cuadrados y ha permitido renovar el pavimento, que presentaba desgaste por el uso habitual. Los trabajos han incluido la reparación del hormigón y la aplicación de nuevas capas de protección y pintura.