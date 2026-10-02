Nueva ubicación para los usuarios de Cibercarba y Ciudad de las Niñas y de los Niños

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada reubicará la zona en la que se realizan los programas de Cibercarba y Ciudad de las Niñas y de los Niños, una iniciativa que garantiza el compromiso con los más jóvenes del municipio charro, y que permitirá disfrutar de estas iniciativas en un espacio más amplio, moderno y luminoso en la calle San Roque.

Publicidad Publicidad

El nuevo edificio, entre las novedades, cuenta con acceso para personas con movilidad reducida, incluyendo también en las diferentes estancias del lugar aulas de talleres, áreas dedicadas a las nuevas tecnologías, un estudio de radio propio y un despacho técnico específico para el trabajo del equipo de profesionales. Asimismo, se contará con un espacio exterior en el que se podrán realizar actividades.

En el caso de Cibercarba, arrancará en esta nueva zona con un total de 30 participantes inscritos, con dinámicas transversales como debates, entrevistas, talleres, acciones de voluntariado y visitas guiadas a empresas y colectivos asociativos, los integrantes cultivan una conciencia cívica activa que se materializa de forma directa en campañas de concienciación y en las programaciones especiales del municipio. Estos se desarrollarán los lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 horas.

Por otro lado, cabe destacar que este programa se complementa con el de ocio nocturno para los jóvenes los viernes de 19:00 a 21:00 horas, gestionando estas plazas con inscripción previa.

En el caso del Curso de 'La Ciudad de las Niñas y de los Niños', que encamina su decimonovena edición, implicará este año a 449 alumnos.

La estructura sectorial del programa se apoya en el Club de Animación, el cual cuenta en la actualidad con 66 participantes inscritos de 6 a 12 años. Este club fija los lunes y sábados sus jornadas de reunión y tendrá la nueva sede de la calle San Roque como su punto de encuentro oficial de referencia para llevar a cabo todo tipo de talleres y dinámicas lúdicas.